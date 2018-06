Dit is hoe het toenemende bouwverkeer in de stad mogelijk wordt verminderd

Er wordt tot 2040 een kwart miljoen extra woningen bijgebouwd, wat een flinke impact heeft op het verkeer in de binnenstad. Sterker nog, bijna 1 op de 3 vrachtvoertuigen in de stad heeft te maken met de bouw. Hoog tijd dus voor een oplossing.

Vandaar dat de prijsvraag met de catchy naam 'Slimme en schone bouwlogistiek' in het leven werd geroepen door de Metropoolregio Amsterdam. De winnaar zou een slordige driekwart miljoen ontvangen van de Metropoolregio om de ideeën uit te werken.

Gisteren werd bekendgemaakt dat Rutte Groep met hun idee het geld in ontvangst mocht nemen. Het idee? Amsterdam is een stad op water, dus waarom verplaatsen we de bulderende vrachtwagen niet naar het water? De boten, die honderd procent elektrisch zijn en volgens de winnaar 'tien keer efficienter', vervoeren de bouwmaterialen naar de stad. De boten meren vervolgens aan en met kranen wordt de vracht uitgeladen. Alles honderd procent elektrisch en duurzaam, aldus het bedrijf dat zich specialiseert in de wegenbouw. Mocht het bouwproject niet aan het water liggen, dan worden er zogenaamde last-mile busjes ingezet. Ook volledig elektrisch.

De 750.000 euro's worden gebruikt om het 'voorgestelde resultaat te bereiken'. Voor meer informatie check je onderstaande video.