Pand uitgeverij Panorama en Revu beschoten met antitankwapen: politie pakt verdachte

Een kantoorpand nabij station Sloterdijk is gisteravond onder vuur genomen met een antitankwapen. De politie heeft een verdachte van de beschieting aangehouden.

Rond 23.00 uur vernielde het afgevuurde projectiel een ruit van het pand aan de Teleportboulevard. De politie stelde een onderzoek in en vond het gebruikte antitankwapen ter plaatse. Korte tijd later kon een arrestatieteam een verdachte aanhouden.



Pijper Media

In het getroffen gebouwencomplex zit onder meer Pijper Media, uitgever van bladen als Panorama, Nieuwe Revu en Playboy. De raket lijkt afgevuurd te zijn op de etage waar meerdere redacties zijn gevestigd. In het pand wordt onderzoek gedaan door de politie.



Nieuwe Revu-hoofdredacteur Jonathan Ursem laat via Twitter weten dat de schade in het pand 'meevalt' en dat zijn redactie in ieder geval weer aan het werk is.



In een reactie op de eigen website schrijft Panorama blij te zijn met het feit dat er een verdachte is aangehouden. 'Wij zijn erg benieuwd wat deze verdachte te melden heeft. Het enige wat wij van Panorama, en natuurlijk alle collega's van de andere bladen bij Pijper Media, nu kunnen doen is zo goed als mogelijk doorgaan met ons werk.'

Ja, het pand waarin Pijper Media (o.a. Nieuwe Revu, Panorama, Playboy, Grazia) zit, is gisteravond laat beschoten. De schade binnen valt mee, we zijn weer aan het werk.



Verder weet ik niet meer dan wat ik lees in de media. pic.twitter.com/k8c2F7RYyV — Jonathan Ursem (@RevuJonathan) June 22, 2018