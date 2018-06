Ajax kondigt tenues voor nieuw seizoen aan

Ajax heeft traditiegetrouw de nieuwe tenues voor het seizoen 2018/2019 onthuld. Echt heel anders zijn de shirtjes niet, maar de oplettende voetbalfan ziet een licht patroon op het shirt, die gebaseerd is op het Oranje-tenue van 1988.

Dat jaar werd Oranje Europees kampioen, met name door de inzet van Ajacieden. Ook de kraag is anders. In plaats van een ronde hals, is het nu een licht v-halsje. Verder zijn er geen verschillen met het blote oog te zien. Zoals gewoonlijk zitten de drie sterren gewoon op de borst en zijn de kleuren rood-wit. Ook kost het shirt bijna 90 euro.

Het uitshirt is zwart-beige, met een witte streep rond de nek. Bestellen kan via de webshop van Ajax.