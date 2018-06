Justitie looft 20.000 euro uit voor gouden tip liquidatie Jalink

Justitie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de personen achter de liquidatie van Vincent Jalink. De Amsterdamse crimineel werd op 27 mei 2016 doodgeschoten voor de ogen van zijn 9-jarige zoontje.

De jongen zat naast zijn vader in de auto, toen die auto ter hoogte van het huis van Jalink in de Klipperstraat in Diemen onder vuur werd genomen. Buurtbewoners hoorden zo'n zes schoten. Vincent Jalink wist nog wel zelf de auto uit te komen, maar moest op straat gereanimeerd worden. Hij overleed in het ziekenhuis. Het was een wonder dat het zoontje niet geraakt werd, meldde de politie even later.

De 28-jarige Gideon G. werd medio 2017 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie. Hetzelfde gebeurde bij Jerello G.. Ook Willy F. en rapper Djaga Djaga werden aangehouden, maar tegen hen was te weinig bewijs. Justitie is daarom op zoek naar mensen die meer weten, zo meldt Het Parool.