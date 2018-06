Verdachte beschieting uitgeverij Panorama is president van motorclub

De vanochtend aangehouden man die verdacht wordt van het plegen van een aanslag op een kantoorpand aan de Teleportboulevard, is een 41-jarige man uit Woerden. Hij zit in de leiding van een motorclub.

Het gaat om de president van de chapter Silencio, van de Caloh Walgoh MC Main Triad, aldus een woordvoerder van de politie. De aanleiding voor het incident of het motief is nog altijd onbekend.

Het pand waar de redactie van, onder meer, Panorama is gevestigd werd donderdagavond rond 23.00 uur onder vuur genomen. De beschieting, waarvoor een antitankwapen werd gebruikt, leverde flink wat schade aan het pand op. Er raakte niemand gewond. De politie hield enkele uren na het incident een verdachte aan.

Wat er precies gebeurd is wordt nog onderzocht door de politie. 'Maar zeker is dat er een projectiel op onze pui is afgeschoten', stelt Peter van de Kraats, hoofdredacteur van Panorama. 'Op de verdieping waar wij met zijn allen huizen. Daar zitten alle bladen van onze uitgeverij. Er zitten hier meerdere tijdschriften, maar Panorama is het enige tijdschrift dat serieus over misdaad schrijft. Dus dan wordt gelijk verwacht dat wij het doelwit waren ja.'