65.000 xtc-pillen gevonden in woning in Osdorp

De politie heeft gisteren een grote hoeveelheid xtc-pillen gevonden in een woning aan de Jan van Zutphenstraat in Osdorp.

De 55-jarige man die in de woning verbleef is opgepakt. In het huis lagen ongeveer 65.000 xtc-pillen, die samen een geschatte straatwaarde van 300.000 euro hebben. Ook lagen er 'grote sommen geld' en een nepvuurwapen in de woning.

De politie was samen met de gemeente bezig met een actie tegen spookbewoning. Daarbij schrijven personen zich niet in bij het bevolkingsregister of gebruiken zij valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. De panden worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor de opslag van drugs, contant geld en vuurwapens.

Tijdens de controle vertoonde de 55-jarige man 'zenuwachtig en ontwijkend gedrag'. Daarom werd besloten de woning te doorzoeken. De man is na de drugsvondst naar het politiebureau overgebracht en de recherche doet verder onderzoek.