Oud-minister voorkwam sloop Olympisch Stadion: 'Ed van Thijn was niet ingenomen'

Het Olympisch Stadion viert morgen zijn negentigste verjaardag. Hoewel het nu niet meer valt weg te denken uit Zuid, speelde de gemeente in het verleden serieus met de gedachte het stadion af te breken.

Het AT5-programma De Straten van Amsterdam kreeg een speciale rondleiding in het Olympisch stadion, wat in de jaren 80 de bijnaam 'De pisbak van Roffel' kreeg. De directeur heette namelijk Otto Roffel.

In verval

'Het raakte een beetje in verval', vertelt Bab Barens, gids van het Olympisch Stadion. 'Eind jaren tachtig werd bekend dat de Arena werd gebouwd. Toen zei men van, ja, wat moet je met het Olympisch Stadion doen? Breek het maar af en ga er huizen bouwen.'

De vergevorderde plannen van de gemeente zaten oud-minister Hedy d'Ancona niet lekker. Zij besloot één van haar topambtenaren, Jan Jessurun, het stadion in één klap op de monumentenlijst te zetten, zonder medeweten van de gemeente.

Niet ingenomen

'Jan Jessurun was daar goed van op de hoogte, want hij was zelf directeur van Monumentenzorg geweest', vertelt d'Ancona. 'En zo geschiedde. Je begrijpt dat het gemeentebestuur en mijn goede vriend Ed van Thijn in het geheel niet was ingenomen.'

Vanwege het 90-jarig bestaan is het stadion morgen gratis toegankelijk voor tal van activiteiten. De hele aflevering van De Straten van Amsterdam is hier te zien.