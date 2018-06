Weer bijen in metershoog kunstwerk bij Rietlandpark

Het kunstwerk ‘Voor de Bijen’ bij het Rietlandpark in Oost wordt na jarenlange leegstand weer bevolkt. Een imker brengt twee bijenvolken terug in de bijenkasten.

Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Frank Mankersloot en bestaat uit vier metershoge op elkaar gestapelde tafels. Onder de bovenste tafel hangt een stalen rooster met daarop bijenkasten.

Tot 2013 werden er jarenlang bijen gehouden, volgens het stadsdeel met 'wisselend succes'. 'Of de volkeren het uiteindelijk niet hebben gered vanwege de grote hoogte, de wind of te weinig groen is niet duidelijk.'

De imker is nu positief over de overlevingskans van de bijen. Hij plaatst de nieuwe volkeren uit voorzorg in kunststof kasten, die een plaats krijgen tussen de oorspronkelijke houten kasten. Hierin vangen de bijen minder wind.