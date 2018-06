Fietspaden in de stad niet alleen verbreed: 'Ze moeten ook strak getrokken worden'

Ondergrondse fietsgarages en twee fietsstraten in een ring om het centrum, het zijn voorbeelden van het fietsbeleid voor de aankomende jaren. Maar bij de aanleg van deze straten moet men goed blijven kijken naar de veiligheid, vindt verkeersdeskundige Berry den Brinker.

Dat zegt Den Brinker naar aanleiding van het ernstige ongeluk deze week op de Mr. Treublaan. Daar werd een scholiere geraakt door een vrachtwagen toen ze door nog onbekende oorzaak op de weg belandde.

'Dit is nou een typisch voorbeeld van een niet vergevingsgezind fietspad', zegt hij op de plek van het ongeluk. 'Zodra je een fout maakt, kom je hier op een stukje stoep wat lager ligt. Je raakt versneld van het pad af en je kan niet meer terugsturen.' D66 wil dan ook dat alle fietspaden glad worden getrokken.

'En daarom gaan we ook extra investeren in dat alle voet- en fietspaden goed worden onderhouden', aldus Jan Bert Vroege. 'Dat alle hobbels en kuilen worden weggewerkt, want dat zorgt voor onveiligheid.' Vroege en Den Brinker juichen de zogenaamde fietsstraten, zoals in de Sarphatistraat, dan ook toe.

'Je krijgt automatisch een lagere snelheid voor de auto's en de auto's moeten wachten bij het passeren op de fietsers. En dat is veel veiliger dan we nu hebben', zegt Den Brinker. Hij laakt de breedte van de huidige fietspaden. 'Dit fietspad is met 2,5 meter veel te smal om lekker te fietsen', zegt hij over de Mr. Treublaan. ''