Binnenkort ook duinen, strand en zoutwaterbad op uw dak?

Waar moet de Amsterdammer toch heen als het park vol zit, de straat dicht gebouwd, het aan het water stervensdruk is en een bos wat te ver? Het antwoord is dichterbij dan je denkt, stellen architecten Harro de Jong en Erik Smits.

Ze vinden dat er genoeg daken in de stad bruikbaar voor creatieve ideeën. 'Een paar procent wordt maar gebruikt en het is zo zonde van alle ruimte', zegt De Jong. 'Want die ruimte is er nog steeds, maar wordt gewoon opgetild. Dus doe er iets mee.'

Zoutwaterbad

Op de Groenmarktkade in het centrum. komt zo'n bebouwd dak. 'De komende jaren wordt er een appartementengebouw gerealiseerd met op het dak een duinlandschap waar je in kunt zwemmen. Ee soort van strand, begroeid en met een zoutwaterzwembad er middenin. We gaan ook echt materiaal van de kust zelf halen.'

Ook een klein aantal bestaande daken van gebouwen wordt onder handen genomen. Zoals op de Diamantbeurs aan het Weesperplein. 'In een glazen koepel komt een restaurant en een bar', zegt Smits. 'Mensen hebben dan ook een prachtig uitzicht over de stad.'

Goed alternatief

Hij ziet dat in meer steden anders over daken wordt nagedacht. 'Omdat er in steden gewoon minder ruimte is. En als je behoefte aan ruimte hebt, dan ga je daar naar op zoek en is een dak een goed alternatief.'

De Jong hoopt dat de stad er vanuit het vliegtuig straks anders uit ziet. 'Ik hoop dat over tien jaar, als je vanaf Schiphol opstijgt en je vliegt over de stad heen, dat je denkt, he, waar is de stad nou? Dat je eigenlijk het idee dat je naar het park kijkt.'