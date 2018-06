Blijdschap alom om zichtbare Keith Haring: 'De schaal is indrukwekkend'

Keith Haring schilderde het 32 jaar geleden op de muur van een depot van het Stedelijk Museum: zijn grootste muurtekening in Europa. En vervolgens was het 32 jaar niet te zien.

Na een lange lobby van verschillende kunstenaars werden deze week de aluminium platen verwijderd van het pand midden in het Food Centre in West. De toen 27-jarige Haring schilderde het werk, waarop een visachtig wezen en een mens in de karakteristieke stijl van de Amerikaan te zien zijn, in 1986.

Kunstenaar Jan Rothuizen was er bij. 'De schaal is indrukwekkend, heel mooi. Hij was toen niet tevreden over de mond, die was niet goed gelukt. De schaal was het moeilijkst, hij kon geen afstand nemen.'

Het werk heeft wel een kleine restauratiebeurt nodig. Wie dat gaat betalen, en hoe duur dat moet worden, is vooralsnog onbekend. Mocht je zelf een kijkje willen nemen, vanaf de Willem de Zwijgerlaan is het kunstwerk goed te zien.