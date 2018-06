Overgang Justin Kluivert dan echt afgerond: AS Roma betaalt 17,25 miljoen euro

Het zat er al weken aan te komen maar nu zijn ook de handtekeningen gezet. Justin Kluivert vertrekt voor ruim 17 miljoen euro naar AS Roma. Dit bedrag kan nog met 5,5 miljoen euro oplopen.

De 19-jarige vleugelaanvaller tekent een contact voor vijf jaar en is heel blij. 'Ik voel me geweldig. Ik ga bij een ongelooflijke club spelen en ik kan niet wachten om te beginnen. Zij kunnen me helpen veranderen in een grotere, sterkere speler.'

De transfersoap rond Justin Kluivert hield de gemoederen lang bezig. De harde kern van Ajax heeft het helemaal gehad heeft met Kluivert's zaakwaarnemer Mino Raiola. De F-side noemde hem een 'rioolrat' en heeft hem 'persona non grata' verklaard in Amsterdam.

Ook het supporterskoppel Kale en Kokkie vindt dat Kluivert is veranderd in een baklap. 'We hebben hem een aantal keer gesproken, hij was open, gezellig, leuk', vertelt Kale. 'En moet je kijken wat voor baklap het geworden is.'

Met Kluivert vertrekt er een jongen van de club. Hij speelde sinds 2007 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in januari 2017 zijn debuut. Kluivert speelde uiteindelijk 56 wedstrijden in het eerste, hij kwam tot 13 doelpunten.