Van Aartsen: 'Mensen zeggen dat ik een halve salafist ben, dat is niet zo'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen is ervan overtuigd dat de dialoog aangaan met orthodoxe moslimorganisties kan helpen in het tegengaan van radicalisering. 'We hoeven het niet met hen eens te zijn, we hoeven niet naar consensus te streven, maar het is gewoon een pragmatische benadering. Gewoon praktisch zijn!'

Van Aartsen reageerde vanavond op AT5 voor het eerst op de kritiek van sommige partijen in de gemeenteraad op zijn nieuwe radicaliseringsaanpak. Daarin stelt hij voor om ook samen te werken met orthodoxe stromingen in de Islam, zoals het salafisme. Zo zei Marianne Poot van de VVD: 'Die keren zich af van onze samenleving. Daar is geen basis om mee samen te werken.'

Deur openzetten

Maar volgens Van Aartsen leidt dat juist tot meer problemen: 'Als je als houding hebt; 'jullie doen er niet toe' of 'jullie zijn salafisten' dan wordt de afstand tot de Nederlandse samenleving alleen maar groter.' Hij pleit juist voor meer samenwerking. 'Ik denk dat het heel verstandig is om de deur open te zetten, dat we in die zin ook gesprekken met hen voeren.'

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie zei vanochtend dat ze bang was voor een herhaling van de in haar ogen mislukte aanpak van de As-Soennahmoskee in Den Haag: 'Die moskee was laatst nog in het nieuws: het bleek dat ze buitenlands geld ontvingen en vrouwenbesnijdenis predikten. Heel gek, maar het handreiken en bruggenbouwen leek niet te hebben geholpen.'

Vrijheid van meningsuiting

Van Aartsen: 'We hebben ook godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, dat staat ook in onze grondwet. Als je over de schreef over gaat, dan treedt het Openbaar Ministerie op. Daar hebben we ook voorbeelden van, maar meestal is het dan heel moeilijk om te bewijzen of dit nu echt strafrechtelijk tot acties moet leiden.'

Volgens Van Aartsen schiet iedereen direct in een kramp wanneer deze discussie gevoerd wordt. 'Ik heb níéts met orthodox salafisme. Ik zeg het nog maar even want sommige mensen denken: 'die Van Aartsen is ook een halve salafist'. Dat is dus niet het geval, maar ik sta wel voor bepaalde waarden in deze samenleving en voor het inclusief zijn van een overheidsbeleid.'

'En als je zegt het salafisme of een orthodoxe vorm van geloof leidt automatisch tot terrorisme, dat is bewezen niet het geval. Na een aanslag dat iedere keer wordt gezegd; 'daar moeten moslims afstand van nemen', terwijl negentig procent van de moslims daar helemaal niets mee heeft. En het idee dat je je iedere keer moet verdedigen en dat je dus geen onderdeel uit maakt van deze samenleving, leidt alleen maar tot nog meer afstand.'