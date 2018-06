'Verdachte Panorama-beschieting heeft indrukwekkend strafblad'

De man die verdacht wordt van het beschieten van de redactie van Panorama heeft op zijn zachtst gezegd op crimineel gebied flink aan de weg getimmerd. De 41-jarige Richard Z. heeft een indrukwekkend strafblad, zo zocht Het Parool uit.

Het pand bij station Sloterdijk werd gisteravond onder vuur genomen met een anti-tankwapen. Z. werd korte tijd later aangehouden. Volgens Het Parool prijkt er van alles op het strafblad, van zware geweldsdelicten tot schietpartijen.

Samen met een vriend is hij tot zeven jaar veroordeeld voor een bankoverval op de Bank of Tokyo in 2011. Z. is volgens de krant ook veroordeeld voor een tweede overval en het leiden van een knokploeg.

In zijn jonge jaren draaide Z. ook al zijn hand niet om voor een overval. Geldlopers, een Ierse pub en ook een bowlingcentrum in de Rivierenbuurt werden overvallen. Ook werd hij gearresteerd na een schietpartij in West, de politie vond hem verstopt in een put en ook dit leverde weer een veroordeling op.

