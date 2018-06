Politieke Junkies stopt na tien jaar met politieke theatershow

Tien jaar lang was het maandelijks vaste prik voor de politieke journalist of politiek liefhebber: Politieke Junkies in De Balie. Maar er komt eind aan de politieke theatershow. 'We hebben alles eruit gehaald wat erin zit, maar het vernieuwende is eraf', zegt het gezicht van de show Martijn de Greve.

De show probeerde het politieke steekspel dat achter de schermen speelde, dichterbij het publiek te brengen. De fine fleur van de parlementaire journalistiek vertelden de verhalen, zij werden vervolgens beoordeeld door politici. 'Je ziet het format inmiddels op andere plekken terugkomen', zegt De Greve.

'Dit is een uniek moment: stoppen op je hoogtepunt. We zitten maandelijks ramvol, tickets worden op Ticketswap verhandeld en we staan in de top tien locaties voor datingsites.'

De allerlaatste editie staat gepland voor 5 oktober: the Best of Politieke Junkies. 'Een selectie van Top Junkies en natuurlijk een politiek kanon geven nog één keer acte de présence', schrijft de organisatie in een persbericht.