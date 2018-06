Gehandicapte woonbootbewoonster door huis gesleurd bij woningoverval

De man die vanochtend een woonboot aan het IJsbaanpad overviel, heeft de bewoonster van het huis mishandeld en bedreigd. Ze kon weinig tot geen verzet bieden wegens een spierziekte, vertelt haar man.

De bewoonster was alleen thuis tijdens de overval. 'Er werd aangebeld en mijn vrouw dacht dat het een koerier of pakketbezorger was. Toen ze opendeed werd ze achterover geduwd en kwam ze op haar achterhoofd terecht.'

Daarna is het slachtoffer aan haar armen mee naar de slaapkamer gesleurd. 'Mijn vrouw zei dat ze gehandicapt was, maar hij had een ijskoude reactie. Hij zei gewoon, ik wil dat je het nummer van de kluis geeft, anders schiet ik je dood.'

'Triest verhaal'

De vrouw heeft de code uiteindelijk gegeven en de overvaller is er met een aanzienlijke buit vandoor gegaan. De bewoner omschrijft het als een 'heel triest verhaal'. 'Dat iemand die gehandicapt is zo behandeld is. Hij dreigde haar ook vast te binden, maar heeft dat uiteindelijk gelukkig niet gedaan.'

De bewoonster is bij de overval gewond geraakt aan haar armen, omdat ze door de overvaller door de woonboot is gesleurd. Door de val in de gang heeft ze daarnaast last van rug- en schouderpijn.

'Veel steun'

Meerdere buurtbewoners zijn inmiddels bij de twee langsgekomen. Ook zijn er bloemen gebracht. 'We krijgen veel steun van de gemeenschap', vertelt de bewoner.

Ze hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen. De politie is nog op zoek naar de overvaller. Agenten hebben dna-materiaal verzameld en camerabeelden in beslag genomen. Ook is het signalement van de man naar buiten gebracht.