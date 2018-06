Mysterieuze groene gloed in grachtenwater

In de Herengracht, Leidsegracht en Reguliersgracht was aan het begin van de avond een opvallende groene gloed te zien.

Waardoor die gloed is ontstaan is niet bekend. AT5 kreeg rond 18.00 uur van meerdere omstanders foto's van het groene water binnen. 'Het begon bij de Reguliersgracht en eindigde ergens ter hoogte van de Leidsegracht', schreef een van hen.

AT5 heeft de foto's naar Waternet gestuurd en om een reactie gevraagd. Een woordvoerder liet weten dat het niet duidelijk is waardoor de gloed is veroorzaakt. Medewerkers van het bedrijf zijn later in de avond gaan kijken, maar hebben de groene vlek niet meer aangetroffen.

Markeringsmiddel

Volgens een lezer wordt de groene gloed mogelijk veroorzaakt door zogenoemde Sea dye markers. Dat is een markeringsmiddel wat normaal gesproken wordt gebruikt voor reddingsacties op zee.

Na het weekend hoopt Waternet uitsluitsel te kunnen geven over de mysterieuze groene gloed.