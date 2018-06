Passagier moet tien maanden de cel in na mishandeling trambestuurder

Een 32-jarige man is onlangs veroordeeld voor het slaan van een trambestuurder in Oost. De man had zijn voeten op een bankje liggen. Toen de bestuurder van de tram hier iets van zei, ging de man door het lint.

Hij sloeg, bedreigde en beledigde de vrouw op 17 september vorig jaar. De rechter heeft de 32-jarige dader veroordeeld tot een celstraf van tien maanden. Ook moet hij zich klinisch laten behandelen en krijgt de bestuurder een schadevergoeding van 1900 euro van de man.



Het was niet voor het eerst dat de dader gewelddadig werd. Eerder heeft hij zijn vriendin al mishandeld en beledigde hij agenten. Uit onderzoek bleek dat de man lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met antisociale trekken. Daarnaast heeft hij een alcoholprobleem.