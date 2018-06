Derde zeeleeuw van het jaar geboren in Artis

Dierentuin Artis heeft verheugd gereageerd op de geboorte van een Californische Zeeleeuw. De pup kwam afgelopen donderdag ter wereld.

Het is de derde zeeleeuw die dit jaar geboren wordt in Artis. Op 30 en 31 mei kwamen ook al twee jonge zeeleeuwen ter wereld. Bezoekers van Artis moeten nog even geduld hebben voor ze de nieuwe dierentuinbewoner, waarvan het geslacht nog onbekend is, kunnen aanschouwen. Moeder en pup hebben zich teruggetrokken in het binnenverblijf en kiezen zélf het moment waarop ze naar buiten komen, meldt Artis.