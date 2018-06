Museumplein vanmiddag onderdeel van landelijke protestactie tegen groei luchthavens

Bewonersgroepen en milieuorganisaties gaan vandaag in zes plaatsen verspreid door heel Nederland de straat op om te protesteren tegen de, in hun ogen, hinderlijke groei van luchthavens.

Om 13.00 uur worden in Amsterdam (op het Museumplein), Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Zwolle manifestaties georganiseerd. De landelijke actie is een initiatief van Greenpeace en het onlangs opgerichte Landelijk Bewonersbelang Luchtvaart (LBBL).

Het is voor het eerst dat omwonenden van de zes grote luchthavens en milieuorganisaties samen actievoeren tegen de luchtvaartgroei. Deelnemers wordt opgeroepen zich in het rood te kleden of iets roods mee te nemen om zo een 'signaal' af te geven aan de overheid.