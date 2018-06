Rechter geeft NS gelijk: hamburgers zijn géén pizza

New York Pizza mag geen hamburgers gaan verkopen op Amsterdam Centraal. Dat heeft de kantonrechter onlangs besloten. De fastfoodketen lag in de clinch met verhuurder NS Stations over de verkoop van burgers.

In de bestemmingsbepaling voor de vestiging van New York Pizza (NYP) op CS staat dat de keten 'aan pizza verwante producten' mag verkopen. Dan moet een hamburger ook wel kunnen, dacht NYP. Bovendien, zo redeneerde de pizzaketen, bleef het accent van de verkoop liggen op pizza.



Maar pizza's en hamburgers zijn twee heel verschillende dingen, meende verhuurder NS Stations. En daarin krijgt die partij gelijk van de rechter. Bovendien hadden NYP en de NS al eens gepraat over een hamburgerformule, maar die gesprekken liepen nergens op uit. NYP had dus best kunnen weten dat de NS de hamburgerverkoop niet zag zitten, aldus de rechter.



