Minister gaat toch nog eens kijken of Schiphol naar de Noordzee kan verhuizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat nogmaals kijken of een verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee mogelijk is.

Dit schrijft het FD. De VVD-minister schrijft in een brief aan de Kamer dat ze komt met een 'quick scan', die mogelijk leidt tot een uitgebreidere studie en aanbevelingen in de volgend jaar te verschijnen Luchtvaartnota.



Oud-raadslid Jan Paternotte (D66) vroeg onlangs om een dergelijk onderzoek. Verplaatsing van Schiphol moet verdere groei mogelijk maken en omwonenden ontlasten.



Volgens Paternotte is het alweer even geleden dat er serieus naar verplaatsing is gekeken. Bovendien hebben Nederlandse bedrijven in onder meer Hong Kong en Dubai laten zien uitstekend kunstmatige eilanden te kunnen maken. De minister wijst er overigens wél op dat veel 'oud' onderzoek nog 'relevant en actueel' is.