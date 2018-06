Zomerweer na dit weekend terug in de stad

Na een veelal bewolkt en niet ál te warm weekend kan Amsterdam zich vanaf maandag weer opmaken voor écht zomerweer. Maar op een hittegolf hoeven we voorlopig niet te rekenen.

Voor het zover is moeten we ons nog wel door een bewolkt en 'fris' weekend heen worstelen, zo stelt Weeronline. 'Er zijn veel stapelwolken en het hele weekend is er kans op een lichte bui.' Wil je tóch de zon zien zul je naar de kust moeten trekken, daar is de kans op een breuk in het wolkendek het grootst.



Na het weekend begint de temperatuur aan een klim en wordt het elke dag ietsje warmer. Tegen het einde van de (naar het zich laat aanzien) veelal zonnige week komt het kwik uit op zo'n 25 graden. Op een hittegolf hoeven we volgens Weeronline nog niet te rekenen, hoewel het in het binnenland best wel eens 30 graden zou kunnen worden. De Noordelijke wind zorgt er namelijk voor dat de kans op aanhoudende hitte klein is.