Ajax-doelwit Tadic: 'Enthousiasme is leuk, maar nog niks getekend'

De Servische middenvelder Dusan Tadic wilde vrijdagavond nog weinig kwijt over een eventuele overstap naar Ajax.

Tadic speelde vrijdag met zijn nationale ploeg een uitstekende wedstrijd tegen Zwitserland. Servië verloor het duel met 2-1 door een late treffer van de Zwitsers. De nederlaag kwam dan ook hard aan bij de middenvelder. 'Heel, héél hard', stelde Tadic na de wedstrijd, zo meldt Voetbal International. 'Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.'



Even uitweiden over een mogelijk Amsterdams avontuur wilde Tadic dan ook niet. Hoewel hij het enthousiasme waarmee op zijn (mogelijke) terugkeer wordt gereageerd waardeert. 'Dat is leuk, maar zolang er nog niks getekend is, kan ik er gewoon nog niks over zeggen. Eerst de handtekeningen, dan praten. En er zijn nog geen handtekeningen.'