Deel Zeeburgertunnel dit weekend dicht vanwege reparatie na ongeluk met container

Dit weekend voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit in de Zeeburgertunnel. De tunnel is daarom dicht in zuidelijke richting.

De afsluiting begon vrijdag om 23.00 uur, maandagochtend vroeg is de tunnel weer helemaal open. De reparatiewerkzaamheden zijn het gevolg van een ongeluk begin dit jaar. Een vrachtwagen met een container raakte het plafond van de tunnel, waarna een deel van het plafond naar beneden kwam.



Naast dit weekend wordt er ook tijdens het weekend van 7 juli aan de tunnel gewerkt. Ook tijdens de nachten van 9 en 11 juli zijn er werkzaamheden in de tunnel. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de aangegeven omleidingsroutes te volgen en rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Vertraging #Zeeburgertunnel (dit weekend DICHT vanwege wegwerk) loopt fors op. Kies tijdig eieren voor je geld: route via de #A10-West gaat een stúk beter. pic.twitter.com/sBw6VLswU4 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 23, 2018