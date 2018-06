Anti-kraakbewoners moeten Bijlmerbajes uit voor internationale studenten: 'Beetje krom'

Een groep anti-kraak hurende studenten in de voormalige Bijlmerbajes moet vertrekken in ruil voor internationale studenten van de UvA en VU, die bereid zijn veel meer huur te betalen.

Afgelopen donderdag kregen de anti-kraakbewoners een mail van de eigenaar van het gebouw. Daarin stond dat ze over vijf weken vertrokken moeten zijn. 'Ik was er helemaal stil van', vertelt een van de studenten. Een ander noemt het 'compleet onverwacht'.

Tot sloop

Hen was vooraf beloofd dat ze mochten blijven tot de sloop van de torens van de voormalige gevangenis, eind januari 2019. 'Als de sloopkogel er doorheen moet dan had ik het nog begrepen. Natuurlijk, het is ook bekend dat we er vroeg of laat uit moeten. Maar het is eigenlijk een beetje krom. Want je gaat er nu gewoon Nederlandse studenten uitgooien om er internationale studenten in te zetten. Terwijl wij de ruimte net zo hard nodig hebben.'

De studenten huren nu twee cellen voor 250 euro in de maand. De internationale studenten betalen straks 415 euro voor één cel. De cellen worden dan wél gemeubileerd verhuurd.

Drie dagen geleden kregen de bewoners er nog een paar celgenoten bij, die een dag later ook te horen kregen dat ze over vijf weken weg moesten. Volgens de studenten kregen anderen die nog naar de voormalige Bijlmerbajes moesten verhuizen het bericht ook.

Onder een brug

Er bestaat een mogelijkheid dat de eigenaar sommige bewoners door plaatst naar een andere toren. Die is momenteel alleen nog niet geschikt om in te wonen. 'Als dat niet lukt, dan moet ik waarschijnlijk onder een brug gaan slapen', vertelt een studente. 'Mijn ouders wonen namelijk in Zuid-Limburg, dat is een behoorlijk eind.'

'Ik ben zeker niet van plan om tot aan mijn dertigste bij mijn ouders te gaan wonen', zegt een andere bewoner. 'Dat zie ik niet zitten. Mijn ouders waarschijnlijk ook niet. Ik wil gewoon op mezelf wonen.'