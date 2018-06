Troep op Amsterdamse straten valt mee in vergelijking met Jakarta: 'Onze mooie wereld wordt lelijker'

In Amsterdam wordt flink geklaagd over de troep op straat. Toch gaan we nog best goed om ons afval als je dat vergelijkt met andere wereldsteden. Fotojournalist en World Press Photo-winnaar Kadir van Lohuizen is al tijdenlang gefascineerd door ons consumptiegedrag en hoe we met onze planeet omgaan. Het resultaat van zijn zoektocht naar afval is te zien op de fototentoonstelling Wasteland.

Kadir van Lohuizen heeft in zes wereldsteden de afvalstromen gefotografeerd. Veel steden weten niet wat ze met al die troep aanmoeten. 'In de baai van Jakarta hebben ze vooral last van veel plastic. Het is zelfs zoveel dat er met het plastic kunstmatige eilanden gevormd zijn. Mensen kunnen er op lopen', vertelt de fotograaf.

Lees ook: Meer dan 200 afvalmeldingen per dag, Amsterdammer is troep zat

Bezoekers noemen het werk van Van Lohuizen confronterend. 'Mensonterend. Helemaal voor de mensen die in het afval werken. Het is verschrikkelijk. Wat ik gezien heb van Amsterdam, lijkt het erop of ze het wel een stuk beter doen', vertelt een man. Een vrouw: 'Een heel duidelijk verhaal. Heel veel afval is deze mooie wereld. Die wordt zonder oplossing wel lelijker.'

Lees ook: De Vondelvuilnisbelt: het was weer lekker weer gisteren

De foto's van Kadir van Lohuizen zijn nog de hele zomer te bekijken en hangen naast de A’DAM Toren.