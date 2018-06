Spook- en achteruitrijders bij dichte Zeeburgertunnel

De afsluiting van de Zeeburgertunnel leidt tot gevaarlijk rijgedrag op de A10.

Meerdere automobilisten hebben tegen de richting in hebben gereden, zowel achteruit op de vluchtstrook als vooruit de toerit op. 'Helaas constateren wij dat wegmisbruikers hun eigen regels verzinnen', schrijft de politie op Twitter.

Agenten hebben inmiddels twee spookrijders en vijf 'achteruitrijders' bekeurd. Er is inmiddels een grote file voor de afrit op de A10-Noord ontstaan, Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via de A10-West. Daar is echter rond 17.45 uur een ongeluk gebeurd, waardoor er ook file staat.

Door werkzaamheden aan de zeeburgertunnel staat er file op de A10 re. Helaas constateren wij dat wegmisbruikers hun eigen regels verzinnen.



-Achteruit op de vluchtstrook naar eerstvolgende afrit.

-Spookrijdend de toerit op.



In korte tijd 2 spookrijders en 5 achteruit rijders. pic.twitter.com/uukCZda9gS — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) June 23, 2018

Nog altijd véél vertraging op de #A10-Noord voor de Zeeburgertunnel. Advies blijft: omrijden via westkant Amsterdam. Scheelt je een boel file (en frustratie). pic.twitter.com/w2ZUbHDwDn — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 23, 2018