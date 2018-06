Britse zanger Passenger speelt in Vondelpark: 'Mijn favoriet blijft Let Her Go'

De Britse singer-songwriter Passenger speelde vanmiddag gratis in het Vondelpark. En dus kwamen er honderden fans op af, en onze verslaggever die dolgraag een stukje met hen wilde zingen.

Een fan zegt: 'Ik had nog geen kaartjes voor zijn concert op 26 september. dus nu kan ik helemaal gratis en voor niks hier naar kijken. Mijn favoriete nummer is wel Let Her Go.' Helaas wilde deze fan niet zingen. Een ander fan: 'Super tof dat hij hier staat. Ik zag het op Facebook. Thunder and Lightning is wel het mooist.' Ook deze fan wilde helaas niet zingen voor onze camera.

Michael David Rosenberg, zoals Passenger officieel heet, speelde vanmiddag onder andere nummers van zijn nieuwe album dat eind augustus verschijnt. Eind september staat de zanger in Afas Live.