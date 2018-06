Protestactie tegen groei luchthavens op Museumplein

Bewonersgroepen en milieuorganisaties hebben vandaag in zes plaatsen verspreid door heel Nederland geprotesteerd tegen de, in hun ogen, hinderlijke groei van luchthavens.

Om 13.00 uur vonden in Amsterdam (op het Museumplein), Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Zwolle manifestaties plaats. De landelijke actie is een initiatief van Greenpeace en het onlangs opgerichte Landelijk Bewonersbelang Luchtvaart (LBBL).

Het is voor het eerst dat omwonenden van de zes grote luchthavens en milieuorganisaties samen actievoeren tegen de luchtvaartgroei. Deelnemers werd opgeroepen zich in het rood te kleden of iets roods mee te nemen om zo een 'signaal' af te geven aan de overheid.

'Het milieu en de opwarming van de aarde en alles wat ermee te maken heeft gaat zo ontzettend hard, dat we nu niet meer rustig thuis konden gaan zitten', vertelde een van de demonstranten.