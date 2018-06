Jade (21) kreeg tijdens paniekaanval op station Amstel knuffel van onbekende: 'Ik zoek mijn reddende engel'

De 21-jarige Jade van den Akker kreeg afgelopen woensdag op station Amstel een paniekaanval en barstte daarbij in tranen uit. Ze stond helemaal alleen tot ze plotseling een knuffel van een onbekend meisje kreeg. Vanwege een trein die haar 'reddende engel' moest halen, vergat Jade om gegevens uit te wisselen. Ze is nu op zoek naar het meisje.

Jade is een aantal maanden geleden gediagnosticeerd met een angststoornis. 'Ik heb vaak last van angst- en paniekaanvallen als ik alleen thuis ben maar ook als ik alleen op plekken ben waar ik geen bekende gezichten zie', vertelt ze.

Sollicitatiegesprek

Zo ook afgelopen woensdag. Jade had een sollicitatiegesprek dat niet goed verliep en een vervelende aanvaring met iemand uit haar verleden. 'Rond het middaguur stond ik op station Amstel waar ik een paniekaanval kreeg en in tranen uitbarstte. Ik stond in mijn eentje te huilen. Ik werd aangestaard door allemaal vreemden om mij heen omdat er make-up tot mijn onderkin zat en dat maakte mijn angst alleen maar groter.'

Plotseling werd Jade aangesproken door een meisje van zo'n twintig jaar oud. 'Ze had donker haar en een licht getinte huidskleur. Ze gaf me een knuffel en vroeg of het wel ging. Het meisje vertelde me dat ze me niet kende maar aan me zag dat het niet goed met me ging. Op dat moment voelde het echt alsof ik tussen alle vreemden een vriendin had gevonden', vertelt Jade.

Intercity

Ondanks het persoonlijke en intieme moment vergat Jade om gegevens uit te wisselen. 'Ik had geen tijd om haar te bedanken want de intercity die ze moest hebben kwam het spoor binnenrijden. Ik wil haar heel erg bedanken voor haar lieve woorden en het feit dat ze me zag.'

De oproep van Jade is inmiddels op Facebook en Twitter honderden keren gedeeld. Voorlopig nog zonder succes. Als je dit meisje bent of weet wie het is, kun je Jade bereiken op Twitter via @JadevandenAkker.