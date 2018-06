Hockeyclub AH&BC Amsterdam vanaf vandaag rookvrij: 'Roken en sport passen niet bij elkaar'

Roken en sport passen niet bij elkaar, is de Amsterdamsche Hockey & Bandy Club (AH&BC) uit Amstelveen van mening. De hockeyclub is daarom ook sinds vandaag officieel rookvrij.

AH&BC stelt dat sporten gezond is, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. 'Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door op onze sportvereniging. Daarom vragen we aan iedereen die op het sportterrein komt voortaan het terrein rookvrij te houden om kinderen het goede voorbeeld te geven. Hiermee willen wij kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken', aldus de club.

Rokers blijven wel welkom op de club, maar zullen vanaf nu buiten het terrein hun sigaret moeten opsteken. Ook de Koninklijke Nederlandse Hockeybond steunt het initiatief. Het Wagener Stadion is daarom ook vanaf heden rookvrij. 'We hopen zo een bijdrage te kunnen leveren in het streven om tot een rookvrije generatie te komen; een doelstelling die wij van harte omarmen', zegt bestuursvoorzitter Marc Staal.

Op steeds meer plekken in de stad geldt een rookverbod. Zo is het sinds vorig seizoen verboden om te roken bij de buitenzwembaden in de stad en mag sinds eind vorig jaar ook niet meer gerookt worden op de pontjes van het GVB. Ook wordt er gesproken over een landelijk rookverbod voor terrassen.