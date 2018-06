Agenten trekken pistool bij aanhouding voor Rijksmuseum

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Agenten hebben vanavond met getrokken wapens een man opgepakt op de Stadhouderskade, vlak voor het Rijksmuseum.

Dat gebeurde rond 23.15 uur. De man zat voor de arrestatie in een auto, volgens een getuige zaten daar nog meer inzittenden in. Zij moesten hun handen uit de auto steken, terwijl de man met zijn handen omhoog naar achteren moest lopen. De andere inzittenden zijn vermoedelijk daarna opgepakt.

De reden van de politieactie was vanavond nog niet bekend. Vermoedelijk dachten agenten dat de verdachten in de auto in het bezit waren van een vuurwapen.