Jongens (17, 18, 19) door agenten met getrokken pistool aangehouden na verkeersruzie

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Agenten hebben zaterdagavond met getrokken wapens drie jongens opgepakt op de Stadhouderskade, vlak voor het Rijksmuseum. Het gaat om jongens van 17, 18 en 19 jaar oud.

Dat gebeurde rond 23.15 uur. Voor de arrestatie zat het trio in een auto. Er ging een verkeersruzie aan vooraf. De melder zou een vuurwapen hebben gezien, vandaar dat de agenten met getrokken dienstwapen de verdachten uit de auto halen. Het vermeende vuurwapen is echter niet aangetroffen.

De drie zitten nog vast en worden vandaag verhoord. Ook is er aangifte gedaan van de verkeersruzie die aan het politieoptreden vooraf ging. Waar de ruzie over ging is niet bekend.