Overkapping bar Marie Heinekenplein moet weg: 'Niet licht en niet draagbaar'

Is het een parasol of niet? Daarover ging een rechtszaak tussen de gemeente en Tripbar Barça. De bar aan het Marie Heinekenplein in de Pijp heeft buiten een overkapping staan, maar die moest weg van de gemeente.

Maar Barça kwam in verweer. Volgens hen gaat het juridisch om een parasol en die mogen wel op de terrassen op het plein staan. De gemeente en de bar kwamen tegenover elkaar te staan bij de voorzieningenrechter.

Wel of niet een parasol

De bar had al eerder een waarschuwing gehad om het stalen frame met uitrolbaar canvas weg te halen. Maar dat gebeurde niet en dus volgde er een dwangsom. Nu zegt Barça over de overkapping: dit is een parasol, maar de gemeente gaat hier niet in mee. Als reactie gaf de bar weer aan dat het helemaal niet kan worden vastgesteld wat een parasol is en wat niet, omdat in het gemeentelijke terassenbeleid geen definitie van het woord 'parasol' staat.

Niet licht of draagbaar

In dat laatste geeft de rechter de vertegenwoordigers van Tripbar Barça gelijk. Maar dan wordt de Dikke Van Dale erbij gepakt. Daarin wordt de parasol omschreven als een 'licht, draagbaar zonnescherm'. En volgens de rechtbank is het scherm van de bar niet licht en ook niet draagbaar. Daar gaat het verweer van Barça. Daarnaast kan er geen sprake zijn van een parasol, omdat het in dit geval gaat om een bouwwerk.

Eindconclusie: de overkapping moet weg. En dat is tevens een waarschuwing voor andere zaken met vergelijkbare overkappingen. Volgens de vertegenwoordigers van Barça hebben andere horecazaken aan het Marie Heinekenplein een zelfde soort overkapping staan. De gemeente heeft op de zitting al aangegeven hierop te willen handhaven.