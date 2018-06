Hartenkreet van Mokum Magazine: 'We voelen ons in de steek gelaten'

In een brief naar de gemeenteraad doet het gratis Amsterdamse tijdschrift een emotionele oproep tot steun. 'In de loop der jaren hebben wij vele malen geprobeerd om subsidie te krijgen voor ons mooie maandblad. Tevergeefs.'

Mokum Magazine wordt al zes jaar gratis verspreid in de stad. Iedere maand verschijnt het blad met daarin interviews met geboren Amsterdammers of bekende Nederlanders, reportages en tips over activiteiten, winkelen en uitgaan. Het blad moet het vooral hebben van eigen vermogen en advertenties. Ook regelen ze de verspreiding van de oplage van 60.000 exemplaren zelf. 'In onze eigen auto en in een Canta en op een scooter.'

De brief aan de raad wekt de suggestie dat het tijdschrift het hoofd amper nog boven water kan houden. 'Wij voelen ons in de steek gelaten en in de kou gezet en zouden nu eindelijk eens heel graag een afspraak willen maken met de/een eindverantwoordelijke subsidies. Maar zelfs dat is een kwestie van het zoeken naar een speld in een hooiberg, zo lijkt het wel.'

In de brief geeft de schrijver aan dat er, na herhaaldelijk te hebben geprobeerd een afspraak te maken, er één keer een gesprek is geweest met 'een dame'. Zij zou haar best gaan doen, maar van haar werd niets meer vernomen, schrijft een vertegenwoordiger van het tijdschrift. Het blad kreeg in het verleden wel een advies om zich te richten op één stadsdeel, maar dat noemen ze een 'goed bedoeld, maar zeer slecht, gemakkelijk en ondoordacht advies'.

'Zes jaar lang maken we nu een mooi tijdschrift voor heel Amsterdam en we zijn 24/7 bezig om nog verder te groeien in een stad waar je op geen enkele steun kan rekenen vanuit de overheid. Ik vind het te bizar en te triest voor woorden en ik zou eigenlijk elke Amsterdammer die iets wil organiseren voor alle Amsterdammers willen waarschuwen: zonder een flinke zak eigen geld en de bereidheid om je privéleven nagenoeg op te geven voor je werk en idealen gaat je dat echt nooit en te nimmer lukken.'

Het gratis stadsblad komt maandelijks uit en wordt verspreid over meer dan 1500 locaties, zoals bioscopen in de stad. Ook online is de digitale versie gratis te lezen.