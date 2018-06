Restauratie Haarlemmerpoort in volle gang: 'Het wordt nu een toeristische plek'

De renovatie van de Haarlemmerpoort is in volle gang, maar wat komt er nou eigenlijk in het monument? Nieuwsgierige Amsterdammers konden vandaag alvast een kijkje nemen. Ook voormalige bewoners waren aanwezig. Zij zijn er niet gerust op. 'Ik vrees dat het een soort horecapaviljoen wordt.'

Voorheen waren er zeventien sociale huurwoningen in het pand gevestigd. Maar de kosten voor de broodnodige restauraties liepen zo hoog op, dat woningcorporatie Ymere besloot om het monument te verkopen.

Stadsherstel heeft de poort inmiddels overgenomen. 'Wat we willen realiseren is eigenlijk wat Ymere ook al bedacht had: op de begane grond horeca en daarboven woningen', aldus Stella van Heezik van Stadsherstel. Volgens haar wordt het daarmee zeker geen 'yuppenplek', maar eerder 'een plek voor iedereen'.

Lot van de huurders

Toch zijn de plannen een teleurstelling voor de voormalige bewoners. Zij protesteerden de afgelopen jaren juist tegen de komst van een horecagelegenheid in het pand. Meerdere betrokkenen bekommerden zich bovendien over het lot van de huurders, die het pand moesten verlaten.

De bewoners hadden in principe het recht op terugkeer, maar de meeste van hen hebben in de tussentijd een andere woning gevonden. Alleen huurder Guido Egas wenst nog terug te gaan naar de Haarlemmerpoort. Maar niet op de manier die Stadsherstel nu voorstelt.

'Ze maken een soort van poppenhuisjes, terwijl we hebben afgesproken dat er zes volwaardige woningen zouden komen.', vertelt hij. De organisatie heeft er in plaats daarvan voor gekozen om tien kleinere woningen te bouwen. 'Daar is meer vraag naar', verklaart Van Heezik.

Subsidie

Desondanks komt Stadsherstel nog steeds bijna een ton tekort om de restauratie te realiseren. Vandaar ook de keuze voor een horecagelegenheid: de organisatie krijgt namelijk subsidie omdat het gebouw toegankelijk wordt voor het publiek. 'We hadden dat graag anders gezien, maar het project moet toch haalbaar zijn', aldus Van Heezik.

Guido hoopt er nog uit te kunnen komen met Stadsherstel, maar rouwt ook om het verlies van een voor hem bijzonder stukje Amsterdam. 'Het wordt nu een toeristische plek. Terwijl mensen hier eerst tot rust konden komen.'