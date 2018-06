Geen scheidsrechter bij WK Frisbee: 'Kunnen ze bij het voetbal van leren'

Tijdens het WK-voetbal krijgt de scheidsrechter regelmatig kritiek te verduren. Heel anders gaat dat bij het Windmill-toernooi: bij de 'ultimate frisbee'-wedstrijden moeten de spelers er zelf uit komen. 'We hebben iets meer respect voor de tegenstander, heb ik het idee', aldus één van de frisbeeërs.

Meer dan tachtig ultimate frisbee-teams kwamen vanmiddag samen op de veertiende editie van het toernooi op sportpark De Eendracht. Net als op het WK in Rusland komen de teams uit meer dan dertig verschillende landen. 'Ik denk dat ze bij het WK nog wel wat van ons kunnen leren', stelt er één.

Bij de wedstrijden is fysiek contact uit den boze. Wordt er toch een overtreding gemaakt, dan moeten spelers met elkaar in overleg. 'Als ze allebei denken dat er wat anders aan de hand was, dan gaan ze terug naar het moment waarop ze het eens waren met elkaar en gaat het spel vanaf daar verder', vertelt organisator Brizia de Bruin.

Wereldberoemde feesten

Tussen de wedstrijden door kijken de sporters wel gewoon naar het WK. Daarnaast weten ze zich te vermaken met diverse spelletjes. Toch wordt er vooral uitgekeken naar de feesten in de grote circustent. Deze zouden zelfs 'wereldberoemd' zijn. 'Mensen komen uit Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Canada, Brazilië. Voor de feestjes en de Nederlandse gastvrijheid', vertelt een feestganger.