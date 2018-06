We Are Here en OM kibbelen over wel of niet ingediend beroep

Een nieuw juridisch hoofdstuk wordt morgen toegevoegd aan de We Are Here-saga. Inzet dit keer van een kort geding: mag de groep in het gekraakte kantoorpand aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan blijven?

Het Openbaar Ministerie (OM) schreef een week na de kraak aan de groep voornemens te zijn het pand te ontruimen. We Are Here had tot afgelopen woensdag de gelegenheid om een bezwaar in te dienen en deed dat ook. Maar was het op tijd en volledig genoeg, is de vraag nu.

Lees ook: Buurt gekraakt kantoorpand niet enthousiast over We Are Here

Volgens woordvoerder Khalid Joné is dat op tijd gebeurd: 'We hadden tot middernacht, om kwart voor 12 hebben we het bezwaar ingediend. Dat is de officiële tijd.'

Wel op tijd, niet volledig

Het OM stelde afgelopen week dat dit te laat is gebeurd. Die lezing is vandaag anders, getuige de reactie van het OM. 'Er is inderdaad wel een bezwaar ontvangen van de groep, maar dit voldeed niet aan alle juridische eisen.' Het OM wil daarom nog steeds dat het pand ontruimd wordt.

De gemeente Amstelveen heeft de ontruiming in ieder geval voor 12 uur morgenmiddag gepland. Een nieuwe locatie is er nog, zegt Joné. 'De opties zijn afhankelijk van de discussie met de overheid. Wat moeten wij in deze tussenperiode?'

Het kort geding dient morgenochtend om tien uur: We hebben altijd de wet gerespecteerd', zegt Joné. 'Dus als we er uit moeten gaan we eruit.'

Lees ook: We Are Here-Groep staat toch open voor 24-uursopvang

We Are Here: Van de Notweg naar Amstelveen in 6 jaar:

: