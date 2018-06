Twee lichtgewonden bij keukenbrandje in Jordaan

Bij een woningbrand in de Jordaan zijn twee personen lichtgewond geraakt. Zij zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand ontstond in de keuken van een appartement op de tweede verdieping in de Laurierstraat. Voor de hulpverlening werd ook een ambulance naar de Jordaan gestuurd. Twee personen ademden rook in maar hoefden niet naar het ziekenhuis.