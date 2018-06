Colombianen schreeuwen team naar 3-0 overwinning op Polen

Heel spannend was het niet, maar daar merkte je bij de Colombianen niets van. In het Colombiaanse restaurant El Panelazo kwamen tientallen fanatieke en uitgedoste Colombianen bij elkaar om te zien hoe zij Polen op het WK uitschakelden.

Terwijl de gerechten je om de oren vlogen, zorgde Polen niet voor veel spektakel. Vlak voor rust werd er voor het eerst feest gevierd: 1-0 voor Colombia. Na de rust bleven de Colombianen sterk maar het duurde tot de 70e minuut voordat ze dat in doelpunten konden uitdrukken. Veel tijd om daarvan bij te komen was er niet: in de 75e minuut werd de werdstrijd op slot gegooid met de 3-0.

Nederland is er dit jaar niet bij, maar onder de ruim 150 nationaliteiten in de stad zijn er altijd mensen die één van de 32 deelnemende landen aanmoedigen. AT5 volgt ze de komende weken met Kijken naar Koppen.