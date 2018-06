Vrouw ernstig gewond na val van vier hoog

Een vrouw is in de nacht van zondag op maandag ernstig gewond geraakt na een val uit een raam op de vierde verdieping. Dit gebeurde rond 00.50 uur aan het Zaandammerplein in Westerpark.

Of de vrouw ten val is gekomen of zelf sprong is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om de bewoonster. Volgens getuigen zou ze onder invloed van drugs zijn geweest.

Er kwamen twee ambulances en een mobiel medisch team op de melding af. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De straat is vannacht afgezet voor verder onderzoek.