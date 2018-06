Kort geding We Are Here: mag de groep in Amstelveen blijven?

Tijdens een kort geding beslist de rechtbank vanochtend om 10.00 uur of de We Are Here-groep in het gekraakte kantoorpand aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan in Amstelveen mag blijven.

Enkele weken geleden moest We Are Here de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat verlaten. De groep ging daarom op zoek naar een ander gebouw om in te verblijven en kwam terecht in het Amstelveense kantoorpand. Dit veroorzaakte onrust bij buurtbewoners, die onder meer een protestborrel organiseerden. Loco-burgemeester Herbert Raat gaf aan de groep zo snel mogelijk weg te willen hebben.

Een week na de kraak liet het Openbaar Ministerie (OM) dan ook voornemens te zijn om het pand te ontruimen. De groep kon hier tot afgelopen woensdag bezwaar in tegen dienen en deed dat net voor de deadline. Volgens het OM voldeed het bezwaar daarentegen 'niet aan alle juridische eisen.' Daarom wil justitie het pand alsnog ontruimen.

'Als we eruit moeten, gaan we eruit'

De gemeente Amstelveen heeft de ontruiming in ieder geval voor twaalf uur vanmiddag gepland. Indien die doorgaat, dan is We Are Here van plan om dit besluit te accepteren. 'We hebben altijd de wet gerespecteerd', zei Khalid Joné eerder tegen AT5. 'Dus als we eruit moeten gaan we eruit.'

De groep heeft voorlopig nog geen nieuwe locatie op het oog.