Slachtoffer met steekwonden aangetroffen op parkeerplaats in Zuidoost

Afgelopen nacht rond 2.45 uur troffen de hulpdiensten een man aan met steekwonden op een parkeerplaats aan de Groesbeekdreef in Zuidoost.

Een trauma-arts heeft het slachtoffer ter plekke geholpen. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.

Op de parkeerplaats is onderzoek verricht door de politie. Een dader voor het steekincident werd nog niet gepakt. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie.