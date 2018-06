Vrachtwagen in de fik op de Nieuwezijds Voorburgwal

Een vrachtwagen heeft vanochtend vlam gevat op de Nieuwezijds Voorburgwal. Volgens de brandweer woedde de brand onder de cabine en was de lading niet betrokken bij de brand. De toedracht van de brand is niet bekend.

Achter de vrachtwagen ontstond een opstopping van trams. Het tramverkeer wordt tijdelijk omgeleid op last van de brandweer. Tram 1, 2 en 5 rijden om vanaf Nieuwezijds Voorburgwal en tram 13 rijdt ingekort tot Frederik Hendrikplantsoen en tram 17 rijdt ingekort tot Frederiksplein. De route voor tram 1,2 en 5 is aangepast via Paleisstraat - Dam - Damrak - Prins Hendrikplantsoen naar het Centraal Station. Vanaf het Centraal Station via het Damrak, Dam, Mozes en Aäronstraat naar de Nieuwezijds Voorburgwal.

De brand is inmiddels geblust.

