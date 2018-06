Driekwart Turkse stemmers in Amsterdam stemt op Erdogan

Van de Turken die in Amsterdam hebben gestemd, bracht 75 procent een stem uit op Recep Tayyip Erdogan. Dat blijkt uit de officiële cijfers van de verkiezingsuitslag. Daarmee heeft Amsterdam het grootste percentage Nederlandse Turken dat op de zittend president stemde.

Volgens de uitslagen is nu 95 procent van de stemmen in Amsterdam geteld. Volgens NU.nl gingen er 41.154 Nederlandse Turken naar een Amsterdamse stembus. In Deventer stemde 70 procent voor Erdogan en in Rotterdam ruim 72 procent.

In Turkije is Erdogan door de kiesraad uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen met 52,5 procent van de stemmen. Toen dit zondagavond bekend werd gingen veel Amsterdamse Turken de straat op om feest te vieren. Op het Mercatorplein stond het vol met toeterende en vlaggen zwaaiende Turken.

Na het bekend worden van de uitslag, heeft de oppositie direct bezwaar aangetekend. Volgens hen zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen en is er sprake van fraude. De oppositiepartij CHP heeft tijdens de verkiezingen tienduizenden waarnemers ingezet. Later in de nacht gaf oppositieleider Muharrem Ince de nederlaag toch toe. In Amsterdam kreeg Ince ruim 18 procent van de stemmen.

Deze verkiezingen waren belangrijk voor Erdogan. Door deze overwinning krijgt de president nog meer macht dan eerder het geval was. De president krijgt namelijk meer bevoegdheden. Turkije gaat over van een parlementair naar een presidentieel systeem. Vorig jaar werd er in een referendum voor de uitbreiding van de macht van de president gestemd.