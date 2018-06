Rechter: We Are Here moet weg uit gekraakt kantoorpand Amstelveen

De gemeente Amstelveen mag het door We Are Here gekraakte kantoorpand om het middaguur ontruimen. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat door de krakers was aangespannen.

De rechtbank benadrukte dat kraken in Nederland strafbaar is en dat het recht op eigendom door de krakers is geschonden. Bovendien staat de kraakactie in Amstelveen niet op zichzelf en komt de openbare orde in de knel. Bijvoorbeeld doordat er tegenacties worden gehouden. 'Genoeg is genoeg', aldus de rechter.

De uitgeprocedeerde kraakten het pand aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan begin deze maand. Dit veroorzaakte onrust bij buurtbewoners, die onder meer een protestborrel organiseerden. Loco-burgemeester Herbert Raat gaf aan de groep zo snel mogelijk weg te willen hebben.

Een week na de kraak liet het Openbaar Ministerie (OM) dan ook voornemens te zijn om het pand te ontruimen. De groep kon hier tot afgelopen woensdag bezwaar in tegen dienen en deed dat net voor de deadline. Volgens het OM voldeed het bezwaar daarentegen 'niet aan alle juridische eisen.' Daarom wil justitie het pand alsnog ontruimen.

De gemeente Amstelveen heeft de ontruiming voor 12.00 uur vanmiddag gepland. De uitgeprocedeerden gaven gisteren aan in dat geval het pand vrijwillig te verlaten.