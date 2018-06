Tweederde A'damse meisjes laat zich niet vaccineren tegen baarmoederhalskanker

De opkomst van meisjes die zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker is opnieuw gedaald, zowel landelijk als in Amsterdam.

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat vorig jaar 35 procent van de in Amsterdam opgeroepen meisjes een vaccin kreeg tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Twee jaar geleden was de vaccinatiegraad 44 procent. Landelijk is de animo gedaald van 53 naar 46 procent.

'Het is landelijk aan het dalen, en Amsterdam gaat gewoon mee in de daling', aldus GGD Amsterdam over de vandaag uitgebrachte cijfers. 'We zien liever dat het tegen de 100 procent is. Het gaat niet de goede kant op.'

Volgens het RIVM kan die lage dekkingsgraad op lange termijn leiden tot tientallen extra doden door baarmoederhalskanker. De belangrijkste reden om niet te vaccineren of daarover te twijfelen, zijn zorgen van ouders voor mogelijke bijwerkingen van het HPV-vaccin.

De vaccinatiegraad voor andere vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma is ook opnieuw licht afgenomen in Amsterdam, met ongeveer 1 procentpunt. Volgens het RIVM is daardoor de kans groter dat in de toekomst aandoeningen als de mazelen uitbreken.