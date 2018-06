Drag queen door drie mannen in elkaar geslagen

De Amsterdamse drag queen Monique de la Fressange is zaterdagnacht door drie mannen mishandeld toen zij stond te wachten op een taxi. Dat gebeurde rond 01.30 uur op de Prins Hendrikkade.

Ze was net klaar met een optreden in café The Queens Head op de Zeedijk, toen ze werd uitgescholden en geslagen. Volgens drag queen Diva Mayday, die met haar bevriend is, schoot niemand haar te hulp. 'Dat heeft haar nog het meest geraakt.' Het was volgens Mayday duidelijk een hate crime. 'Omdat ze ook verrot is gescholden voor al het mogelijke. Ze heeft aangifte gedaan maar de schrik zit er goed in.

Na de mishandeling is de drag queen in paniek naar de Reguliers Dwarsstraat gegaan, waar ze door vrienden werd opgevangen. 'Ze zit onder de blauwe plekken en heeft een gekneusde neus', aldus Mayday. Volgens de drag queen waren de daders begin twintig en spraken ze Nederlands.

Mayday maakt zich zorgen over het toenemende homogeweld in de stad. Vorig jaar sprak ze de gemeenteraad toe, om aandacht te vragen voor het probleem. 'In de laatste vijfentwintig jaar is het geweld niet zo erg als de laatste twee jaar.'

De politie is een onderzoek gestart en gaat camerabeelden van het incident bekijken.