We Are Here-groep verlaat kraakpand in Amstelveen

De ontruiming van het door We Are Here-groep gekraakte kantoorpand in Amstelveen is vanmiddag begonnen. De uitgeprocedeerden hebben onder begeleiding van de politie het pand vrijwillig verlaten.

Op een ruzie tussen een omstander en een asielzoeker na, is de sfeer gemoedelijk en worden er zelfs bloemen uitgedeeld door een lid van de We Are Here-groep. Hij wilde hiermee hoop uitstralen.

Bij de ontruiming van het kantoorpand zijn drie agenten en beveiliging aanwezig en een groepje omstanders. De uitgeprocedeerden zijn zelf hun spullen op straat aan het zetten.

De uitgeprocedeerden kraakten het pand aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan begin deze maand. Eerder vandaag besliste de rechter in een kort geding dat door de krakers was aangespannen dat de geplande ontruiming door mocht gaan. 'Genoeg is genoeg', aldus de rechter.

De groep heeft voorlopig nog geen nieuwe locatie op het oog.